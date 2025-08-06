«Динамо» Махачкала подписало контракт с 23-летним вратарем Карабашевым

«Динамо» Махачкала объявило о переходе Никиты Карабашева.

23-летний вратарь перешел в махачкалинский клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Карабашев выступал за «Сокол » и «Сочи », за которые суммарно он провел 13 матчей в Мелбет Первой лиге. Его статистика – здесь .