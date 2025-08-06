«Динамо» Махачкала подписало контракт с 23-летним вратарем Карабашевым
«Динамо» Махачкала объявило о переходе Никиты Карабашева.
23-летний вратарь перешел в махачкалинский клуб на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Карабашев выступал за «Сокол» и «Сочи», за которые суммарно он провел 13 матчей в Мелбет Первой лиге. Его статистика – здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13044 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости