  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Комментатор «Матч ТВ» Крестинин: «Работа на играх «Зенита» прошла с нейтральным отношением, реагирую на голы одинаково. Орлов – легенда, разве нам надо быть похожими друг на друга?»
45

Комментатор «Матч ТВ» Крестинин: «Работа на играх «Зенита» прошла с нейтральным отношением, реагирую на голы одинаково. Орлов – легенда, разве нам надо быть похожими друг на друга?»

Комментатор «Матч ТВ» Крестинин высказался про нейтральность комментатора.

Во время работы на матче 3-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) Михаил Крестинин, говоря о главном тренере петербуржцев Сергее Семаке и его помощниках, произнес «наш тренерский штаб». В марте комментатор назвал «Зенит» «нашей командой» в игре с «Рубином». 

По-вашему, комментатор должен быть нейтральным?

– Безусловно. Если исключить местоимения из обоих репортажей, то работа на этих играх прошла с моим нейтральным отношением. Я отмечал и характеризовал действия команд в равной степени.

А как же голы? Чувствуется разница в эмоциях после голов «Зенита» и его соперников.

– Реагирую на все голы одинаково. Каждый видит то, что хочет видеть. То же самое с ангажированностью. Критиковать «Зенит» не буду! Я комментатор, а не аналитик.

Можете сравнить себя с Геннадием Орловым? Он попадал в похожие ситуации.

– А разве нам необходимо быть похожими друг на друга? Геннадий Сергеевич – безусловно, легенда.

Вы продолжите комментировать игры «Зенита» на «Матч ТВ»?

– На данный момент не располагаю такой информацией, – сказал комментатор. 

Комментатор «Матч ТВ» Крестинин о том, что назвал штаб Семака «нашим тренерским штабом» в матче с ЦСКА: «Недопустимая оговорка. Я из Петербурга, поэтому ассоциирую «Зенит» как клуб из родного города»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13016 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
телевидение
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoГеннадий Орлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комментатор «Матч ТВ» Крестинин о том, что назвал штаб Семака «нашим тренерским штабом» в матче с ЦСКА: «Недопустимая оговорка. Я из Петербурга, поэтому ассоциирую «Зенит» как клуб из родного города»
1096 августа, 09:06
Главные новости
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
945 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3100сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
23сегодня, 04:18
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
8сегодня, 04:05
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
12сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
9сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
31сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
24сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
18вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
16 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
116 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
331 минуту назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
4сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
4сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
3сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56
Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»
5сегодня, 02:30