Комментатор «Матч ТВ» Крестинин: «Работа на играх «Зенита» прошла с нейтральным отношением, реагирую на голы одинаково. Орлов – легенда, разве нам надо быть похожими друг на друга?»

Комментатор «Матч ТВ» Крестинин высказался про нейтральность комментатора.

Во время работы на матче 3-го тура Мир РПЛ между «Зенитом » и ЦСКА (1:1) Михаил Крестинин, говоря о главном тренере петербуржцев Сергее Семаке и его помощниках, произнес «наш тренерский штаб». В марте комментатор назвал «Зенит» «нашей командой» в игре с «Рубином».

– По-вашему, комментатор должен быть нейтральным?

– Безусловно. Если исключить местоимения из обоих репортажей, то работа на этих играх прошла с моим нейтральным отношением. Я отмечал и характеризовал действия команд в равной степени.

– А как же голы? Чувствуется разница в эмоциях после голов «Зенита» и его соперников.

– Реагирую на все голы одинаково. Каждый видит то, что хочет видеть. То же самое с ангажированностью. Критиковать «Зенит» не буду! Я комментатор, а не аналитик.

– Можете сравнить себя с Геннадием Орловым? Он попадал в похожие ситуации.

– А разве нам необходимо быть похожими друг на друга? Геннадий Сергеевич – безусловно, легенда.

– Вы продолжите комментировать игры «Зенита» на «Матч ТВ»?

– На данный момент не располагаю такой информацией, – сказал комментатор.

