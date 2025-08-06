14 264 зрителя – лучшая средняя посещаемость РПЛ на старте сезона после ковида (Metaratings)

В Мир РПЛ показывает лучшую посещаемость за последние годы.

По подсчетам Metaratings, средняя посещаемость матчей по итогам первых трех туров РПЛ этого сезона составила 14 264 зрителя.

В прошлом сезоне этот показатель составлял 10 344 зрителей. Нынешняя посещаемость – лучшая после ковида и четвертая при системе «осень-весна».

Лучшая посещаемость домашних игр на старте у «Зенита » (39 545, заполняемость – 65.71%), «Краснодара » (26 854, 81,38%) и «Спартака » (18 559, 41,34%). Худшая – у «Сочи» (6 029, 13,10%), «Ахмата » (4 426, 14,75%) и «Пари НН» (1 187, 5,72%).