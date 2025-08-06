Нуньес и «Аль-Хилаль» подпишут контракт до 2028 года

Дарвин Нуньес подпишет с «Аль-Хилалем» трехлетний контракт.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в настоящее время форвард обсуждает с клубом детали контракта, соглашение будет рассичтано до 2028 года. Нуньес согласился перейти в «Аль-Хилаль » на прошлой неделе.

Сообщалось , что клуб из Саудовской Аравии выплатит «Ливерпулю» 53 млн евро и бонусы – до 65 млн в сумме.