Нуньес и «Аль-Хилаль» подпишут контракт до 2028 года
Дарвин Нуньес подпишет с «Аль-Хилалем» трехлетний контракт.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в настоящее время форвард обсуждает с клубом детали контракта, соглашение будет рассичтано до 2028 года. Нуньес согласился перейти в «Аль-Хилаль» на прошлой неделе.
Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии выплатит «Ливерпулю» 53 млн евро и бонусы – до 65 млн в сумме.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
