Дуран передразнил журналиста после вопроса на турецком и направился в автобус. Форвард перешел в «Фенербахче» в июле

Джон Дуран поучаствовал в забавной ситуации.

Во время общения с журналистом в эфире клубного телевидения «Фенербахче» нападающий не понял вопрос, после чего передразнил репортера и направился в автобус.

Турецкий клуб арендовал 21-летнего форварда у «Аль-Насра» на один год. Колумбиец перешел в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах минувшего чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 8 голов.

Сегодня «Фенербахче» сыграет в гостях с «Фейеноордом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с WINLINE – начало в 22:00 по московскому времени . Прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Забирайте ежедневный фрибет в приложении WINLINE