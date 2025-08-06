Вальбуэна о «Динамо»: «Самый популярный клуб России. У него огромная история, там играл Яшин, получивший «Золотой мяч»
Матье Вальбуэна назвал «Динамо» самым популярным клубом России.
«Самый популярный клуб России – «Динамо» Москва. Это клуб с огромной историей!
Именно в «Динамо» играл вратарь Лев Яшин, который получил «Золотой мяч»!» – сказал бывший полузащитник бело-голубых.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13039 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости