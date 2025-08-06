«Милан» за 39 млн евро купил Яшари у «Брюгге». Контракт с хавбеком – до 2030 года
Ардон Яшари присоединился к «Милану».
«Россонери» объявили о приобретении хавбека «Брюгге». Контракт с футболистом сборной Швейцарии рассчитан до 2030 года.
23-летний полузащитник взял в новой команде 30-й номер.
Сообщалось, что «Брюгге» получит 39 млн евро.
Яшари провел 35 игр в лиге Бельгии в минувшем сезоне, забил 3 гола и сделал 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: acmilan.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Милана»
