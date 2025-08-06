«Милан» за 39 млн евро купил Яшари у «Брюгге». Контракт с хавбеком – до 2030 года

Ардон Яшари присоединился к «Милану».

«Россонери» объявили о приобретении хавбека «Брюгге». Контракт с футболистом сборной Швейцарии рассчитан до 2030 года.

23-летний полузащитник взял в новой команде 30-й номер.

Сообщалось , что «Брюгге » получит 39 млн евро.

Яшари провел 35 игр в лиге Бельгии в минувшем сезоне, забил 3 гола и сделал 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: acmilan.com