Сергей Ташуев: «Ахмат» отдал свой матч. «Ростов» не показывал ничего особенного, но это сбитая команда, а мы нет»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ростовом» (1:2) в Мир .

«Сказать, что мы расстроены, это ничего не сказать. Мы свой матч отдали.

Играли смотрибельно, азартно, грамотно. Хватало моментов, доставок, индивидуальных действий и комбинаций. К сожалению, есть некоторые нюансы: штрафная площадь не очень хорошо охраняется. Свою территорию надо сохранить и переходить в атаку, а у нас есть прорывы, разрывы, где‑то рвется. Этот момент носит системный характер.

У нас пока не крепкая команда. не показывал ничего особенного, но это сбитая команда. Тренеры работают четыре года, у них есть определенный стиль, который дает результат. Наш стиль игры стал более энергозатратным, но силенок пока не хватает», – отметил Ташуев.