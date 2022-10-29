Родриго готов сыграть с «Жироной»: «Я немного приболел, но теперь я в порядке на 100%. Завтра вместе идем за очередными тремя очками»

Вингер «Реала» готов сыграть в матче против «Жироны».

Ранее появилась информация о том, что бразилец может пропустить игру 12-го тура . Он не тренировался в общей группе.

«Добрый день, мадридисты! Я немного приболел этой ночью, но теперь я в порядке на 100%.

Завтра вместе идем за очередными тремя очками в Ла Лиге. Ала Мадрид!» – написал Родриго.

Матч – состоится завтра, 30 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени.