Антонио Валенсия: «Месси уникален, его коснулся Бог. Он один из лучших в истории для меня»

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Антонио Валенсия высказался об игре против Лионеля Месси.

– Если говорить о лучшем в истории, то ты делил поле с Лионелем Месси в матче Эквадор – Аргентина. Каково это – сыграть против него?

– Мне всегда нравился настрой Месси. Кто-то шел против него в подкат, и он никогда не жаловался. Он вставал и был силен морально. Он один из лучших в истории.

Вы должны спросить у Месси, сколько еще лет он собирается играть, если он скажет, что еще три или четыре года, вы должны сказать ему: «Ну, вот четыре «Золотых мяча». А затем они сделают новый приз для другого игрока.

Месси уникален, его коснулся Бог, и мы должны это признать. Когда игрок выделяется, мне нравится узнавать его, и для меня Месси – один из лучших в истории, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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