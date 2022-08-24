Антонио Валенсия: «Месси уникален, его коснулся Бог. Он один из лучших в истории для меня»

высказался об игре против .

– Если говорить о лучшем в истории, то ты делил поле с Лионелем Месси в матче Эквадор – . Каково это – сыграть против него?

– Мне всегда нравился настрой Месси. Кто-то шел против него в подкат, и он никогда не жаловался. Он вставал и был силен морально. Он один из лучших в истории.

Вы должны спросить у Месси, сколько еще лет он собирается играть, если он скажет, что еще три или четыре года, вы должны сказать ему: «Ну, вот четыре . А затем они сделают новый приз для другого игрока.

Месси уникален, его коснулся Бог, и мы должны это признать. Когда игрок выделяется, мне нравится узнавать его, и для меня Месси – один из лучших в истории, – сказал бывший полузащитник .