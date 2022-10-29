Осимхен забил 3 гола «Сассуоло» и возглавил список бомбардиров. Он первый нигериец с хет-триком в Серии А
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен оформил хет-трик в матче с «Сассуоло» (4:0) в Серии А.
23-летний игрок стал первым нигерийцем с тремя голами за матч высшей итальянской лиги.
Всего на счету Осимхена 7 голов за 8 игр в Серии А в текущем сезоне. Он делит первое место в списке бомбардиров с Марко Арнаутовичем, сыгравшим за «Болонью» 10 раз.
Подробно со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.
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