Осимхен забил 3 гола «Сассуоло» и возглавил список бомбардиров. Он первый нигериец с хет-триком в Серии А

Форвард оформил хет-трик в матче с (4:0) в Серии А.

23-летний игрок стал первым нигерийцем с тремя голами за матч высшей итальянской лиги.

Всего на счету Осимхена 7 голов за 8 игр в Серии А в текущем сезоне. Он делит первое место в списке бомбардиров с , сыгравшим за «Болонью» 10 раз.

Подробно со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.