Первая лига. «Шинник» примет тульский «Арсенал», «Алания», «КАМАЗ» и «Енисей» проведут свои матчи в субботу

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«Шинник» примет тульский «Арсенал» в стартовом матче 16-го тура Первой лиги.

В субботу «Алания» примет «Акрон», «КАМАЗ» – «Уфу», «Енисей» сыграет с «Нефтехимиком» на выезде. 

В понедельник «Рубин» будет противостоять «Балтике». 

Первая лига

16-й тур

Шинник – Арсенал Тула
Дата проведения
28 октября, 19.00
Онлайн матча

 

Волга Ульяновск – Динамо Махачкала
Дата проведения
29 октября,
Онлайн матча

 

Волгарь – СКА Хабаровск
Дата проведения
29 октября, 16.00
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Уфа
Дата проведения
29 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Кубань – Родина
Дата проведения
29 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Алания – Акрон
Дата проведения
29 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Енисей
Дата проведения
29 октября, 18.30
Онлайн матча

 

Велес – Краснодар-2
Дата проведения
30 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Рубин – Балтика
Дата проведения
30 октября, 15.00
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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