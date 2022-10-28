Первая лига. «Шинник» примет тульский «Арсенал», «Алания», «КАМАЗ» и «Енисей» проведут свои матчи в субботу
«Шинник» примет тульский «Арсенал» в стартовом матче 16-го тура Первой лиги.
В субботу «Алания» примет «Акрон», «КАМАЗ» – «Уфу», «Енисей» сыграет с «Нефтехимиком» на выезде.
В понедельник «Рубин» будет противостоять «Балтике».
16-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00
- Дата проведения
- 29 октября,
- Дата проведения
- 29 октября, 16.00
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00
- Дата проведения
- 29 октября, 18.30
- Дата проведения
- 30 октября, 14.00
- Дата проведения
- 30 октября, 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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