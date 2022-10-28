Первая лига. «Шинник» примет тульский «Арсенал», «Алания», «КАМАЗ» и «Енисей» проведут свои матчи в субботу

примет тульский в стартовом матче 16-го тура Первой лиги.

В субботу примет «Акрон», «КАМАЗ» – «Уфу», сыграет с «Нефтехимиком» на выезде.

В понедельник будет противостоять «Балтике».

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги