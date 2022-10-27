Роналду забил «Шерифу» в ЛЕ. Два из трех голов Криштиану в сезоне – команде из Молдовы

Нападающий забил 3-й гол в сезоне.

На 81-й минуте игры с «Шерифом» (3:0) в португалец головой замкнул навес хавбека , а затем добил в сетку мяч, отлетевший к нему после сэйва голкипера Максима Коваля.

Из двух голов, забитых 37-летним игроком в 13 играх за клуб в текущем сезоне, два – в ворота команды из Молдовы, причем в первом матче он забил с пенальти. Также Роналду поразил ворота «Эвертона» в .

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.