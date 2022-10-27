Роналду забил «Шерифу» в ЛЕ. Два из трех голов Криштиану в сезоне – команде из Молдовы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 3-й гол в сезоне.
На 81-й минуте игры с «Шерифом» (3:0) в Лиге Европы португалец головой замкнул навес хавбека Бруну Фернандеша, а затем добил в сетку мяч, отлетевший к нему после сэйва голкипера Максима Коваля.
Из двух голов, забитых 37-летним игроком в 13 играх за клуб в текущем сезоне, два – в ворота команды из Молдовы, причем в первом матче он забил с пенальти. Также Роналду поразил ворота «Эвертона» в АПЛ.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
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