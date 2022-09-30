Самолет Месси выполнил 52 рейса за лето, выбросив 1502 тонны углекислого газа. «ПСЖ» ранее критиковали за перелет в Нант

очень часто использовал личный самолет летом.

За три месяца джет аргентинца выбросил столько углекислого газа, сколько средний житель Франции выбросил бы за 150 лет, сообщает Daily Mail со ссылкой на L’Équipe.

С 1 июня по 31 августа самолет Месси совершил 52 рейса, 30 из них были межконтинентальными, 14 – трансатлантическими. Общий объем выбросов самолета за три месяца составил 1502 тонны углекислого газа.

Между Буэнос-Айресом и Майами он летал пять раз. Также было три рейса между Монтевидео (Уругвай) и Майами – 10 июня, 22 июня и 23 июня. Есть также рейсы в Бразилию и обратно, а также несколько рейсов между Европой и Южной Америкой.

Нападающий «ПСЖ» также 7 раз летал в Барселону или из Барселоны в течение межсезонья. Поездки также включали путешествия на Тенерифе, в Бильбао, Ниццу и Фигари.

Напомним, в начале сентября подвергся критики за то, что летел из Парижа в Нант на самолете. При том, что путь из Парижа в Нант на самолете составляет 1 час 10 минут, а для его преодоления на поезде требуется лишь на час больше – 2 часа 10 минут.

Франция беспокоится об изменениях климата. С марта 2021 года в стране действует климатический закон, который предполагает запрет на перелеты внутри Франции, если путь на поезде занимает менее 2 часов 30 минут. Действие закона не распространяется на частные самолеты.