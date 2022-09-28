Фетисов об акции «Уникальные водоемы России»: «Планируем очищать акватории рек и озер. Нужно создать условия, чтобы бизнес зарабатывал на очистке и помогал сохранять экологию»

Вячеслав Фетисов высказался об экологической инициативе «Уникальные водоемы России».

Проект реализует Всероссийское общество охраны природы при участии «Росатома» и «Норникеля», а также издательский дом «АиФ».

Акция создана для того, чтобы очистить популярные среди туристов побережья водоемов. В минувшие выходные екатеринбуржцы очистили от мусора берег Верх-Исетского пруда.

«Помогают нам местные власти, отвечающие за экологию и охрану природы. Мы планируем системно очищать акватории рек и озер.

Убежден, что такой проект может стать примером для всех местных властей. Чтобы выработать бережное отношение к природе, нужно создать такие условия для бизнеса, чтобы он с одной стороны зарабатывал на очистке, а с другой – помогал сохранять экологию», - сказал председатель Всероссийского общества охраны природы, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.