Дуайт Йорк: «Отдай «МЮ» Роналду капитанскую повязку, драмы можно было бы избежать. Криштиану хотел остаться, побеждать, вернуть клубу авторитет»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Дуайт Йорк Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал о беседе с Криштиану Роналду.

«Я разговаривал с ним полгода назад, провел с ним полчаса после тренировки. Я видел парня, полного страсти и желания остаться в клубе. Но за лето ситуация обострилась.

Думаю, клуб допустил ошибку, а тен Хаг упустил возможность перед сезоном выяснить, что происходит в голове у Роналду. Я столько всего узнал от Криштиану, что «МЮ» пришлось бы заплатить мне 5 млн фунтов за молчание, если бы я захотел об этом рассказать.

Он действительно хотел остаться, хотел побеждать, вернуть утраченный авторитет своему клубу. Думаю, «МЮ» стоило вручить ему капитанскую повязку.

У него оставался год по контракту, надо было сделать его капитаном и попросить повести команду за собой, прежде чем уйти из клуба. Думаю, всей сегодняшней драмы можно было избежать, а Роналду с Магуайром договорился бы. Тем более необязательно быть лучшими друзьями, чтобы играть вместе», – сказал Йорк.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные