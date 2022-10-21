Композитор Ханс Циммер написал музыку для «Сиэтла»

Известный композитор Ханс Циммер написал музыку для .

Впервые она прозвучала на первом домашнем матче клуба в сезоне-2022/23 во время представления игроков.

Сообщается, что с просьбой написать музыку к Циммеру обратился совладелец «Сиэтла», кинопродюсер Джерри Брукхаймер.

Циммер создал 8-минутную оригинальную композицию для «Кракена». Она используется в 3-минутном вступительном видео, которое воспроизводится перед выходом игроков на лед. Клуб также включает ее во время перерывов в игре и использует в рекламных роликах.

Циммер – знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 100 фильмов («Человек дождя», «Король Лев», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие).

Он является двукратным лауреатом премии «Оскар», трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус», четырехкратным лауреатом премии «Грэмми».