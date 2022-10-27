Грилиш о трансфере за 100 млн фунтов: «Сити» покупал меня не из-за статистики. Хотел бы много забивать, но я не такой игрок»

Хавбек объяснил, за что «горожане» заплатили 100 млн фунтов.

Покидая «Астон Виллу» в 2021 году, он стал самым дорогим британским футболистом в истории. В 51 матче за новую команду Грилиш забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Статистика – худший аргумент в моем случае. Будучи вингером, я никогда не забивал много голов. За последний сезон в у меня 6 мячей в АПЛ, до этого я забивал 8 в сезоне-2019/20, также шесть голов было у меня в Чемпионшипе. Так что «Манчестер Сити» покупал меня не из-за статистики.

Я бы хотел забивать как можно больше и отдавать как можно больше голевых пасов, но я не такой футболист. Я предлагаю своей команде другие качества: например, я стягиваю на себя двух-трех соперников и создаю свободное пространство для партнеров. Если я создаю много хороших моментов для партнеров – меня это устраивает», – сказал Грилиш в интервью L’Equipe.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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