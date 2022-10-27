Бавария — Интернационале прогноз на матч 1 ноября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Группа С Лиги Чемпионов, о которой после жеребьевки все отзывались как о настоящей группе смерти, оказалась не такой уж «смертельной». Точнее, не для всех. Изначально предполагалось, что роль пльзеньской «Виктории» уготована самая незавидная, и вряд ли команда из Чехии сможет набрать хоть одно очко. А вот за две путевки в плей-офф предполагалась упорная борьба между тремя остальными командами. Но «Бавария» сразу заявила о своих амбициях и одержала победу в первых двух турах над своими основными соперниками, а дальше после двух матчей с чешской командой решила задачу по выходу из группы. За вторую путевку боролись «Барселона» и «Интер». Они выдали два разных по содержанию матча, где второй стал футбольным спектаклем. Миланский клуб по сумме двух игр оказался сильнее. За тур до окончания группового этапа матч «Баварии» и «Интера» превратился в товарищеский. Он состоится на Альянц Арене, начало в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П1, Ф2 (-1), ТБ (2,5)

«Бавария» (Мюнхен)

Немецкая футбольная машина не позволила усомниться в своей силе. В пяти турах было одержано пять побед. Как следствие досрочный выход из группы, а после матча с «Барселоной» мюнхенцы забронировали за собой первое место. Один из главных вопросов — насколько глубокой будет ротация игроков в матче с итальянцами, поскольку впереди у «Баварии» игра чемпионата с берлинской «Гертой». Ведь если в Лиге Чемпионов все вопросы решены, то в Бундеслиге мюнхенцам с первых туров составляет острую конкуренцию не только дортмундская «Боруссия», с которой сравнительно недавно «Бавария» сыграла вничью. В последнем матче чемпионата Германии клуб из Мюнхена без проблем одолел в гостях «Хоффенхайм». До перерыва на чемпионат мира главный тренер команды Юлиан Нагельсманн и, разумеется, руководство хотят видеть свою команду на вершине обоих турниров. Перед вами последние результаты команды.

Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Барселона» — «Бавария» — 0 : 3

— 0 : Бундеслига. 22.10.2022, «Хоффенхайм» — «Бавария» — 0 : 2

— 0 : Кубок Германии. 19.10.2022, «Аугсбург» — «Бавария» — 2 : 5

— 2 : Бундеслига. 16.10.2022, «Бавария» — «Фрайбург» — 5 : 0

— «Фрайбург» — : 0 Лига Чемпионов. 12.10.2022, «Виктория» — «Бавария» — 2 : 4

Факты и цифры

Четвертьфинал стал камнем преткновения для «Баварии» в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, команда уступила «Вильярреалу»

Мюнхенцы не знают поражений в 8 матчах подряд

Лучшим бомбардиром команды в Лиге Чемпионов является Лерой Сане — 4 забитых мяча

Серж Гнабри и Леон Горецка отдали по 3 результативные передачи

«Интернационале» (Милан)

В миланском клубе жизнь стала понемногу налаживаться и, в том числе, во многом благодаря победе над «Барселоной» в первом матче. Да и во втором, стоит, признать на ничью должны больше сетовать итальянцы. Таким образом «Интер» одержал первую победу в сезоне над соперниками из категории ТОП, поскольку в Серии А все подобные статусные матчи были проиграны. Да и вообще, за весь прошлый сезон черно-синие проиграли четырежды, столько же поражений уже в этом году, а прошло всего одиннадцать туров. Видно, что после травмы Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича футболисты сплотились и начали проявлять характер. Сначала в Лиге Чемпионов, а затем и в чемпионате Италии, где в предыдущем туре во Флоренции победный мяч был забит в добавленное время. В матче с «Викторией» нерадзурри нужна была только победа, и они ее легко добились. Представляем итоги последних матчей «Интера».

Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Интер» — «Виктория» — 4 : 0

— «Виктория» — : 0 Серия А. 22.10.2022, «Фиорентина» — «Интер» — 3 : 4

— 3 : Серия А. 16.10.2022, «Интер» — «Салернитана» — 2 : 0

— «Салернитана» — : 0 Лига Чемпионов. 12.10.2022, «Барселона» — «Интер» — 3 : 3

Серия А. 08.10.2022, «Сассуоло» — «Интер» — 1 : 2

Факты и цифры

Симоне Индзаги выводит «Интер» в плей-офф второй год подряд, до этого были три неудачи

Миланцы не знают поражений на протяжении 6 матчей подряд

Эдин Джеко с 3 мячами лидирует в списке бомбардиров «Интера» в розыгрыше нынешней Лиги Чемпионов

Сразу четверо футболистов отдали по 2 голевые передачи

Прогноз на матч «Бавария» — «Интернационале»

Первый матч команды провели в 1988 году в Кубке УЕФА. С тех пор в различных турнирах соперники играли одиннадцать раз. Лишь раз в этих матчах был зафиксирован мирный исход.

Победы «Интера» — 4

Победы «Баварии» — 6

Ничьи — 1

Самая крупная победа «Интера» — 2 : 0

Самая крупная победа «Баварии» — 4 : 1

Команды практически поочередно обыгрывают друг друга в последнее время. Исходя из этой логики, теперь настала очередь миланцев, но сделать это в Мюнхене будет чрезвычайно сложно.

Лига Чемпионов. 07.09.2022, «Интер» — «Бавария» — 0 : 2

— 0 : Международный Кубок Чемпионов. 27.07.2017, «Бавария» — «Интер» — 0 : 2

— 0 : Международный Кубок Чемпионов. 31.07.2017, «Интер» — «Бавария» — 1 : 4

— 1 : Товарищеский. 21.07.2015, «Бавария» — «Интер» — 1 : 0

— «Интер» — : 0 Лига Чемпионов. 15.03.2011, «Бавария» — «Интер» — 2 : 3

«Интеру» сразу после выезда в Мюнхен играть с «Ювентусом» и вряд ли футболисты будут на поле рвать жилы ради победы. В группе С никаких изменений уже быть не может. «Лига Ставок» отдает преимущество хозяевам, предлагая следующие коэффициенты::

Победа «Баварии» — 1,54

Победа «Интера» — 5,40

Ничья — 4,90

Матч будут полностью соответствовать товарищескому статусу и может завершиться вничью. Однако «Бавария» все же забьет на один гол больше гостей.

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Где смотреть матч Бавария – Интер