Бавария — Интернационале прогноз на матч 1 ноября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч
Группа С Лиги Чемпионов, о которой после жеребьевки все отзывались как о настоящей группе смерти, оказалась не такой уж «смертельной». Точнее, не для всех. Изначально предполагалось, что роль пльзеньской «Виктории» уготована самая незавидная, и вряд ли команда из Чехии сможет набрать хоть одно очко. А вот за две путевки в плей-офф предполагалась упорная борьба между тремя остальными командами. Но «Бавария» сразу заявила о своих амбициях и одержала победу в первых двух турах над своими основными соперниками, а дальше после двух матчей с чешской командой решила задачу по выходу из группы. За вторую путевку боролись «Барселона» и «Интер». Они выдали два разных по содержанию матча, где второй стал футбольным спектаклем. Миланский клуб по сумме двух игр оказался сильнее. За тур до окончания группового этапа матч «Баварии» и «Интера» превратился в товарищеский. Он состоится на Альянц Арене, начало в 23:00 по московскому времени.
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Рекомендуемая ставка: П1, Ф2 (-1), ТБ (2,5)
«Бавария» (Мюнхен)
Немецкая футбольная машина не позволила усомниться в своей силе. В пяти турах было одержано пять побед. Как следствие досрочный выход из группы, а после матча с «Барселоной» мюнхенцы забронировали за собой первое место. Один из главных вопросов — насколько глубокой будет ротация игроков в матче с итальянцами, поскольку впереди у «Баварии» игра чемпионата с берлинской «Гертой». Ведь если в Лиге Чемпионов все вопросы решены, то в Бундеслиге мюнхенцам с первых туров составляет острую конкуренцию не только дортмундская «Боруссия», с которой сравнительно недавно «Бавария» сыграла вничью. В последнем матче чемпионата Германии клуб из Мюнхена без проблем одолел в гостях «Хоффенхайм». До перерыва на чемпионат мира главный тренер команды Юлиан Нагельсманн и, разумеется, руководство хотят видеть свою команду на вершине обоих турниров. Перед вами последние результаты команды.
- Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Барселона» — «Бавария» — 0 : 3
- Бундеслига. 22.10.2022, «Хоффенхайм» — «Бавария» — 0 : 2
- Кубок Германии. 19.10.2022, «Аугсбург» — «Бавария» — 2 : 5
- Бундеслига. 16.10.2022, «Бавария» — «Фрайбург» — 5 : 0
- Лига Чемпионов. 12.10.2022, «Виктория» — «Бавария» — 2 : 4
Факты и цифры
- Четвертьфинал стал камнем преткновения для «Баварии» в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, команда уступила «Вильярреалу»
- Мюнхенцы не знают поражений в 8 матчах подряд
- Лучшим бомбардиром команды в Лиге Чемпионов является Лерой Сане — 4 забитых мяча
- Серж Гнабри и Леон Горецка отдали по 3 результативные передачи
«Интернационале» (Милан)
В миланском клубе жизнь стала понемногу налаживаться и, в том числе, во многом благодаря победе над «Барселоной» в первом матче. Да и во втором, стоит, признать на ничью должны больше сетовать итальянцы. Таким образом «Интер» одержал первую победу в сезоне над соперниками из категории ТОП, поскольку в Серии А все подобные статусные матчи были проиграны. Да и вообще, за весь прошлый сезон черно-синие проиграли четырежды, столько же поражений уже в этом году, а прошло всего одиннадцать туров. Видно, что после травмы Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича футболисты сплотились и начали проявлять характер. Сначала в Лиге Чемпионов, а затем и в чемпионате Италии, где в предыдущем туре во Флоренции победный мяч был забит в добавленное время. В матче с «Викторией» нерадзурри нужна была только победа, и они ее легко добились. Представляем итоги последних матчей «Интера».
- Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Интер» — «Виктория» — 4 : 0
- Серия А. 22.10.2022, «Фиорентина» — «Интер» — 3 : 4
- Серия А. 16.10.2022, «Интер» — «Салернитана» — 2 : 0
- Лига Чемпионов. 12.10.2022, «Барселона» — «Интер» — 3 : 3
- Серия А. 08.10.2022, «Сассуоло» — «Интер» — 1 : 2
Факты и цифры
- Симоне Индзаги выводит «Интер» в плей-офф второй год подряд, до этого были три неудачи
- Миланцы не знают поражений на протяжении 6 матчей подряд
- Эдин Джеко с 3 мячами лидирует в списке бомбардиров «Интера» в розыгрыше нынешней Лиги Чемпионов
- Сразу четверо футболистов отдали по 2 голевые передачи
Прогноз на матч «Бавария» — «Интернационале»
Первый матч команды провели в 1988 году в Кубке УЕФА. С тех пор в различных турнирах соперники играли одиннадцать раз. Лишь раз в этих матчах был зафиксирован мирный исход.
- Победы «Интера» — 4
- Победы «Баварии» — 6
- Ничьи — 1
- Самая крупная победа «Интера» — 2 : 0
- Самая крупная победа «Баварии» — 4 : 1
Команды практически поочередно обыгрывают друг друга в последнее время. Исходя из этой логики, теперь настала очередь миланцев, но сделать это в Мюнхене будет чрезвычайно сложно.
- Лига Чемпионов. 07.09.2022, «Интер» — «Бавария» — 0 : 2
- Международный Кубок Чемпионов. 27.07.2017, «Бавария» — «Интер» — 0 : 2
- Международный Кубок Чемпионов. 31.07.2017, «Интер» — «Бавария» — 1 : 4
- Товарищеский. 21.07.2015, «Бавария» — «Интер» — 1 : 0
- Лига Чемпионов. 15.03.2011, «Бавария» — «Интер» — 2 : 3
«Интеру» сразу после выезда в Мюнхен играть с «Ювентусом» и вряд ли футболисты будут на поле рвать жилы ради победы. В группе С никаких изменений уже быть не может. «Лига Ставок» отдает преимущество хозяевам, предлагая следующие коэффициенты::
- Победа «Баварии» — 1,54
- Победа «Интера» — 5,40
- Ничья — 4,90
Матч будут полностью соответствовать товарищескому статусу и может завершиться вничью. Однако «Бавария» все же забьет на один гол больше гостей.
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