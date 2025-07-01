Кепа перешел в «Арсенал» из «Челси» за 5 млн фунтов
Кепа Аррисабалага перешел в «Арсенал».
«Канониры» объявили о подписании соглашения с 30-летним голкипером.
Фото: сайт «Арсенала»
Сообщалось, что «Арсенал» активировал пункт об отступных в контракте Кепы с «Челси» в размере 5 млн фунтов.
Кепа перешел в «Челси» в 2018 году из «Атлетика» и выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2023/24 он отправился в аренду в «Реал», стал чемпионом Испании, победил в Суперкубке страны и Лиге чемпионов.
Сезон-2024/25 Кепа провел в аренде в «Борнмуте», где сыграл 31 матч в АПЛ (8 – на ноль). Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Арсенала»
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