Кепа перешел в «Арсенал» из «Челси» за 5 млн фунтов

Кепа Аррисабалага перешел в «Арсенал».

«Канониры» объявили о подписании соглашения с 30-летним голкипером.

Фото: сайт «Арсенала»

Сообщалось , что «Арсенал » активировал пункт об отступных в контракте Кепы с «Челси » в размере 5 млн фунтов.

Кепа перешел в «Челси» в 2018 году из «Атлетика» и выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2023/24 он отправился в аренду в «Реал», стал чемпионом Испании, победил в Суперкубке страны и Лиге чемпионов.

Сезон-2024/25 Кепа провел в аренде в «Борнмуте», где сыграл 31 матч в АПЛ (8 – на ноль). Его подробная статистика – здесь .