Кепа попрощался с «Челси»: «После семи незабываемых лет пришло время закрыть особенную главу в моей жизни. Я ухожу с сердцем, полным благодарности»

Кепа Аррисабалага попрощался с «Челси».

Испанский голкипер перешел в «Арсенал ».

«Спасибо, «Челси ». После семи незабываемых лет пришло время закрыть особенную главу в моей жизни. «Челси» был моим домом, моей семьей, местом, где я рос как футболист и как человек.

Я пришел, полный мечтаний, а ухожу с незабываемыми воспоминаниями: трофеи – Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира... Но важнее всего – моменты, разделенные с невероятными людьми как на поле, так и за его пределами.

Спасибо тренерам, персоналу, моим партнерам по команде и, прежде всего, вам – болельщикам. Носить эту эмблему было честью и источником гордости.

Теперь начинается новая глава, и я встречаю ее с той же страстью и преданностью, как всегда. Я ухожу с сердцем, полным благодарности. С любовью и уважением, Кепа Аррисабалага », – написал вратарь в своих соцсетях.

Кепа перешел в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за 80 млн евро. Это самая большая сумма, заплаченная за вратаря, в истории.