Где смотреть Бавария – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 1 ноября

Во вторник, 1 ноября, сыграют Бавария и Интер в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бавария – Интер