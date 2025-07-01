Заболотный – четвертый игрок, выступавший в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА, после Широкова, Дмитриева и Козлова

Антон Заболотный – четвертый футболист, поигравший за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Красно-белые объявили о подписании контракта на один сезон с 34-летним нападающим.

Помимо Заболотного, за «Спартак», «Зенит » и ЦСКА по ходу карьеры также выступали Роман Широков , Сергей Дмитриев и Игорь Козлов.

Заболотный о переходе в «Спартак»: «Говорили, что я деревянный, могу забивать только в пустые и детям, никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Мне говорят, а я – делаю»