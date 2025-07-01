Заболотный – четвертый игрок, выступавший в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА, после Широкова, Дмитриева и Козлова
Антон Заболотный – четвертый футболист, поигравший за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.
Красно-белые объявили о подписании контракта на один сезон с 34-летним нападающим.
Помимо Заболотного, за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА по ходу карьеры также выступали Роман Широков, Сергей Дмитриев и Игорь Козлов.
Заболотный о переходе в «Спартак»: «Говорили, что я деревянный, могу забивать только в пустые и детям, никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Мне говорят, а я – делаю»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?3038 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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