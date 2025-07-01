«Пошли на хитрость – забили в самом конце, чтобы не отыгрались. Привет пацанам из тусовки и жене, принцессе-мадонне». Вратарь «Череповца» Пыркин после 1:0 с «Балтикой-2»

Андрей Пыркин креативно прокомментировал победу в матче Leon Второй лиги Б.

28 июня «Череповец» Пыркина обыграл «Балтику-2» в 14-м туре группы 2 соревнования (1:0), единственный гол забил Давид Березов на 3-й компенсированной минуте ко второму тайму.

После игры вратарь «Череповца» оригинально описал план команды на матч.

«У нас был план, мы его придерживались. План был такой — забить больше, чем соперник. И мы пошли на хитрость — забили в самом конце, чтобы они не успели отыграться.

[Играть на ноль] важно для всей команды, спасибо нашим защитникам, гладиаторам, здорово играли, до меня практически долетал рваный мяч, окровавленный, так что большое им спасибо.

Можно привет передать еще? Привет пацанам из тусовки, вы красавцы, всем спорт. Ну и, конечно, отдельный привет моей жене, принцессе-мадонне, это все благодаря твоей поддержке. Спасибо», – заявил вратарь «Череповца».

После 14 туров Второй лиги Б «Череповец» идет 14-м, «Балтика-2» занимает 6-ю строчку. В следующем матче клуб из Череповца 6 июля сыграет в гостях с «Енисеем-2», калининградцы 2 июля примут «Чертаново».