  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пошли на хитрость – забили в самом конце, чтобы не отыгрались. Привет пацанам из тусовки и жене, принцессе-мадонне». Вратарь «Череповца» Пыркин после 1:0 с «Балтикой-2»
Видео
0

«Пошли на хитрость – забили в самом конце, чтобы не отыгрались. Привет пацанам из тусовки и жене, принцессе-мадонне». Вратарь «Череповца» Пыркин после 1:0 с «Балтикой-2»

Андрей Пыркин креативно прокомментировал победу в матче Leon Второй лиги Б.

28 июня «Череповец» Пыркина обыграл «Балтику-2» в 14-м туре группы 2 соревнования (1:0), единственный гол забил Давид Березов на 3-й компенсированной минуте ко второму тайму.

После игры вратарь «Череповца» оригинально описал план команды на матч.

«У нас был план, мы его придерживались. План был такой — забить больше, чем соперник. И мы пошли на хитрость — забили в самом конце, чтобы они не успели отыграться.

[Играть на ноль] важно для всей команды, спасибо нашим защитникам, гладиаторам, здорово играли, до меня практически долетал рваный мяч, окровавленный, так что большое им спасибо.

Можно привет передать еще? Привет пацанам из тусовки, вы красавцы, всем спорт. Ну и, конечно, отдельный привет моей жене, принцессе-мадонне, это все благодаря твоей поддержке. Спасибо», – заявил вратарь «Череповца».

После 14 туров Второй лиги Б «Череповец» идет 14-м, «Балтика-2» занимает 6-ю строчку. В следующем матче клуб из Череповца 6 июля сыграет в гостях с «Енисеем-2», калининградцы 2 июля примут «Чертаново».

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?3018 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный телеграм-канал «Череповца»
logoВторая лига Б
logoБалтика-2
logoЧереповец
Андрей Пыркин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Свои 20 минут отыграет. Директор купил 15, продал 10 – и курит сигару. В нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн»
511 минут назад
«Реал» – «Юве», вылет «Сити» и «Интера» – продолжаем говорить о главном из плей-офф КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
27 минут назадВидео
Кепа перешел в «Арсенал» из «Челси» за 5 млн фунтов
1436 минут назадФото
Зарема о переходе Заболотного: «Добро пожаловать в санаторий «Спартак». Главное – вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры, не пропускать завтраки»
1444 минуты назад
Медведев заявил, что контракт «Зенита» и Жерсона вступает в силу: «Скажу так во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фэйков»
7853 минуты назад
Генсек РФС о жалобах на жеребьевку Кубка: «В выходной люди отдыхают, а чья‑то пресс-служба создала эксцесс. Сама процедура не вызывает интереса, представители клубов на нее не ходят»
1058 минут назад
«Милан» согласовал переход Риччи за 23+1,5 млн евро. Опорник подпишет 4-летний контракт с зарплатой 2 млн евро в год
7сегодня, 13:40
Заболотный о Станковиче: «Он сказал: «Чао, strong man!». Харизматичный тренер, очень уверен в себе. Переход в «Спартак» – резонансная история»
37сегодня, 13:24
Глава РПЛ Алаев: «Это самое сложное межсезонье, надеюсь, оно скорее закончится. Не хочу даже обсуждать вариант с 15 командами, мне хочется увидеть все 240 матчей»
14сегодня, 13:18
Давиде Анчелотти о худшем моменте в «Реале»: «0:4 от «Барселоны» при Хави на «Бернабеу»
20сегодня, 13:03
Ко всем новостям
Последние новости
Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием: «119 лет гордости Португалии»
314 минут назад
Кепа попрощался с «Челси»: «После семи незабываемых лет пришло время закрыть особенную главу в моей жизни. Я ухожу с сердцем, полным благодарности»
425 минут назад
Бабаев назвал 30 млн евро «хорошей суммой» за Кисляка: «Сейчас не время Матвею уходить в Турцию. Поступит достойное предложение – можем отпустить»
326 минут назад
Заболотный – четвертый игрок, выступавший в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА, после Широкова, Дмитриева и Козлова
8сегодня, 13:34
В «Аль-Насре» обсуждали кандидатуру Мартинелли, «Баварии» вингер тоже интересен. «Арсенал» не собирается продавать игрока
13сегодня, 12:59
Киберспортсмен Heavygod встретился с Альфонсо Дэвисом: «Приятно встретить легенду»
сегодня, 12:54Фото
«МЮ» и «Аль-Наср» интересуются Фабианом Руисом. «ПСЖ» рассчитывает на хавбека, Энрике его ценит (Foot Mercato)
7сегодня, 12:43
Бабаев о сокращении РПЛ до 15 команд: «Крайне негативный сценарий. Все склоняются к мнению, что этого нельзя допустить»
15сегодня, 12:39
«Бавария» готова заплатить за Вольтемаде максимум 50 млн евро, «Штутгарт» хочет 80-100 млн
16сегодня, 10:56
Умер воспитанник и скаут ЦСКА Георгий Кодзаев. Ему было 27 лет
14сегодня, 10:32