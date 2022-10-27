«Бавария» и Шупо-Мотинг начнут переговоры о новом контракте после ЧМ. Летом 33-летний форвард может уйти бесплатно

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Футбол

«Бавария» не прочь продлить соглашение с форвардом Эриком-Максимом Шупо-Мотингом.

Переговоры о новом контракте начнутся после ЧМ-2022, в котором 33-летний игрок сборной Камеруна надеется принять участие, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ожидается, что переговоры будут непростыми как по сроку соглашения, так и по зарплате.

Действующий договор Шупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Статистика нападающего – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные