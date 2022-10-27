«Бавария» и Шупо-Мотинг начнут переговоры о новом контракте после ЧМ. Летом 33-летний форвард может уйти бесплатно

не прочь продлить соглашение с форвардом Эриком-Максимом Шупо-Мотингом.

Переговоры о новом контракте начнутся после ЧМ-2022, в котором 33-летний игрок сборной Камеруна надеется принять участие, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ожидается, что переговоры будут непростыми как по сроку соглашения, так и по зарплате.

Действующий договор Шупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Статистика нападающего – здесь.