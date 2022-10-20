У Шупо-Мотинга 3 гола и 2 ассиста в 2 матчах за «Баварию». Это его первые игры в старте за сезон

крайне результативно сыграл за «Баварию» в двух последних матчах.

33-летний нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи в играх против (5:0) в Бундеслиге и (5:2) в Кубке Германии.

Отметим, что это первые игры в сезоне, в которых Шупо-Мотинг выходил в стартовом составе «Баварии».

После вчерашнего матча с «Аугсбургом», в котором форвард сделал дубль и ассистировал Йозуа Киммиху, тренеру «Баварии» задали вопрос о том, гарантировано ли теперь Шупо-Мотингу место в старте.

«Если говорить в общем, то место в старте не гарантировано никому. Мы хотим сохранить конкуренцию. Но Шупо-Мотинг показал себя в этом матче. Его второй мяч – гол классической девятки. Он оказался в нужном месте.

Кроме того, я думаю, что стиль его игры в атаке идет нам на пользу. Шупо-Мотинг обладает хорошей физикой и умеет удерживать мяч – особенно в матчах против таких соперников, как «Аугсбург», который обороняется персонально и очень сильно рискует», – сказал Нагельсманн.

Полную статистику 33-летнего форварда можно изучить здесь.