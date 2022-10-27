Педри: «Барселона» не заслужила выход в плей-офф. Очевидно, что мы не готовы к ЛЧ. Это провал»

заявил, что заслуженно не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

В 5-м туре групповой стадии каталонская команда дома проиграла «Баварии» (0:3).

«Безусловно, это провал. «Барса» должна выходить из группы, но этого не произошло, потому что мы не заслужили выступать дальше в ЛЧ.

У нас очень молодая команда, ей еще есть куда расти. Клуб оформил отличные трансферы, но для Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно.

Это огромное разочарование. Нам многого не хватает, нужно быть самокритичными.

Да, мы заслуживали большего в матче с Мюнхене, в игре с в Милане были определенные обстоятельства… Тем не менее после сегодняшнего матча очевидно, что мы не готовы к борьбе в Лиге чемпионов», – сказал хавбек «Барсы».