Мусиала в детстве болел за «Барсу»: «У меня была футболка Месси, полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом очаровала меня. Я мог смотреть их матчи снова и снова»

рассказал, что в детстве болел за «Барселону».

была моей любимой командой. У меня была футболка Месси. Полузащита с , Иньестой и Бускетсом очаровала меня. Я всегда мог смотреть их матчи снова и снова.

В последний раз, когда я играл там [на «Камп Ноу»] последний раз, стадион был не полон. На этот раз все будет по-другому. Это будет фантастически», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild.

13 сентября примет «Барселону» в рамках 2-го тура группового этапа чемпионов. Ответный матч состоится 26 октября.