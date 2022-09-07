Мусиала в детстве болел за «Барсу»: «У меня была футболка Месси, полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом очаровала меня. Я мог смотреть их матчи снова и снова»

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Джамал Мусиала рассказал, что в детстве болел за «Барселону». 

«Барселона» была моей любимой командой. У меня была футболка Месси. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом очаровала меня. Я всегда мог смотреть их матчи снова и снова.

В последний раз, когда я играл там [на «Камп Ноу»] последний раз, стадион был не полон. На этот раз все будет по-другому. Это будет фантастически», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild. 

13 сентября «Бавария» примет «Барселону» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 26 октября. 

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