Смотрите видеообзор матча «Интер» – «Виктория» Пльзень: миланцы вышли в плей-офф ЛЧ
Смотрите видеообзор матча «Интер» – «Виктория» Пльзень
«Интер» разгромил «Викторию» (4:0) из Пльзеня в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче открыл Генрих Мхитарян на 35-й минуте. На 42-й Эдин Джеко удвоил преимущество итальянцев. Во втором тайме босниец сделал дубль, а Ромелу Лукаку установил окончательный счет на 87-й минуте.
«Интер» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов – за тур до конца групповой стадии.
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