Смотрите видеообзор матча «Интер» – «Виктория» Пльзень: миланцы вышли в плей-офф ЛЧ

Смотрите видеообзор матча «Интер» – «Виктория» Пльзень

«Интер» разгромил «Викторию» (4:0) из Пльзеня в 5-м туре группового этапа .

Счет в матче открыл на 35-й минуте. На 42-й удвоил преимущество итальянцев. Во втором тайме босниец сделал дубль, а установил окончательный счет на 87-й минуте.

обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов – за тур до конца групповой стадии.