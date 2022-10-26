Салах забил 6-й гол в сезоне ЛЧ и делит с Мбаппе 1-е место в списке бомбардиров

забил шестой гол в текущем розыгрыше чемпионов.

Форвард «Ливерпуля» открыл счет в матче с в 5-м туре группового этапа (1:0, перерыв).

Египтянин делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «ПСЖ» – у них по 6 мячей. Также на счету француза два ассиста.

С подробной статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» – .