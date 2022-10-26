Салах забил 6-й гол в сезоне ЛЧ и делит с Мбаппе 1-е место в списке бомбардиров
Мохамед Салах забил шестой гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Форвард «Ливерпуля» открыл счет в матче с «Аяксом» в 5-м туре группового этапа (1:0, перерыв).
Египтянин делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе – у них по 6 мячей. Также на счету француза два ассиста.
С подробной статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Ливерпуль».
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