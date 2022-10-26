Гризманн набрал очки в 4-м матче подряд. У форварда «Атлетико» 3 гола и 2 ассиста на этом отрезке

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Антуан Гризманн в четвертом матче отметился результативным действием.

В матче 5-го тура группового Лиги чемпионов против «Байера» нападающий «Атлетико» на 22-й минуте сделал голевую передачу на Янника Карраско.

В трех предыдущих играх 31-летний форвард забил 3 гола, в том числе прямым ударом с углового «Бетису», и сделал одну голевую передачу.

Всего на отрезке из четырех матчей у француза теперь 3 гола и 2 ассиста.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Байер» (1:2, второй тайм).

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