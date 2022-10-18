Флорентино Перес: «Реал» предложил 45 млн евро за Неймара в 2011-м, но он хотел в «Барселону»

подтвердил, что Неймар мог перейти в «Реал» из «Сантоса».

Сегодня президент мадридского клуба в качестве свидетеля выступил на заседании суда по делу о коррупции при переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

«Мы были заинтересованы в Неймаре где-то 10 лет назад. Так мне сообщили в спортивном менеджменте . Мы с Неймаром по этому поводу не общались.

Не знаю, какая сумма была прописана в качестве его отступных, но в 2011 году спортивный менеджмент «Реала» предложил «Сантосу» 45 млн евро за Неймара. Насколько мне известно из документов «Реала», это единственное предложение, которое мы делали.

Игроки переходят туда, куда хотят. Думаю, Неймар хотел перейти в «Барселону», и поэтому оказался там.

Мы с ним не знакомы, мы никогда не общались лично. Как и с Одилио Родригесом, который тогда занимал пост вице-президента , – сказал Перес.

Неймар: «Я мог перейти в «Реал», но выбрал «Барсу», так как с детства мечтал играть там. Всегда следую зову сердца»