Лукаку забил «Виктории» через 4 минуты после выхода на замену. Он не играл с августа
Нападающий Ромелу Лукаку забил за «Интер» впервые с 13 августа.
Бельгиец вышел на замену на 83-й минуте матча Лиги чемпионов с «Викторией» Пльзень (4:0, второй тайм), а на 87-й, воспользовавшись пасом полузащитника Хоакина Корреа, поразил ворота соперника.
До этого дня Лукаку в последний раз играл 26 августа. На протяжении последних месяцев он восстанавливался от травмы бедра.
Подробно со статистикой форварда, арендованного у «Челси», можно ознакомиться здесь.
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