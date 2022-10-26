Лукаку забил «Виктории» через 4 минуты после выхода на замену. Он не играл с августа

Нападающий Ромелу Лукаку забил за впервые с 13 августа.

Бельгиец вышел на замену на 83-й минуте матча чемпионов с «Викторией» (4:0, второй тайм), а на 87-й, воспользовавшись пасом полузащитника Хоакина Корреа, поразил ворота соперника.

До этого дня Лукаку в последний раз играл 26 августа. На протяжении последних месяцев он восстанавливался от травмы бедра.

Подробно со статистикой форварда, арендованного у , можно ознакомиться здесь.