Мхитарян забил за «Интер» в двух матчах подряд. Это его первые мячи после ухода из «Ромы»
Полузащитник Генрих Мхитарян открыл счет в матче «Интера» с «Викторией» Пльзень.
На 35-й минуте игры 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов армянский футболист головой замкнул навес защитника Алессандро Бастони.
Мхитарян отметился голом второй раз подряд. 22 октября он поразил ворота «Фиорентины» (4:3) в Серии А.
Это первые голы хавбека после перехода в состав «нерадзурри» в качестве свободного агента минувшим летом. Со статистикой бывшего игрока «Ромы» можно ознакомиться здесь.
«Интер» – «Виктория Пльзень». 2:0 – забили Мхитарян и Джеко. Онлайн-трансляция
«Интер» ярчайше обыграл «Фиорентину»: пропустил на 90-й, но вырвал победу на 95-й. Исход решил Мхитарян
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