Мхитарян забил за «Интер» в двух матчах подряд. Это его первые мячи после ухода из «Ромы»

Полузащитник Генрих Мхитарян открыл счет в матче «Интера» с «Викторией» Пльзень.

На 35-й минуте игры 5-го тура группового этапа чемпионов армянский футболист головой замкнул навес защитника Алессандро Бастони.

Мхитарян отметился голом второй раз подряд. 22 октября он поразил ворота «Фиорентины» (4:3) в Серии А.

Это первые голы хавбека после перехода в состав «нерадзурри» в качестве свободного агента минувшим летом. Со статистикой бывшего игрока «Ромы» можно ознакомиться здесь.

«Интер» – «Виктория Пльзень». 2:0 – забили Мхитарян и Джеко. Онлайн-трансляция

«Интер» ярчайше обыграл «Фиорентину»: пропустил на 90-й, но вырвал победу на 95-й. Исход решил Мхитарян