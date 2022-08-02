Лебеф об уходе Роналду с матча против «Райо»: «Неуважение к «МЮ». Это непрофессионально»

Экс-игрок сборной Франции Франк Лебеф считает поведение непрофессиональным.

Португалец сыграл за в товарищеском матче против «Райо Вальекано» (1:1) и был заменен в перерыве. Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Я считаю, что это неправильно. Это непрофессионально. При всем уважении к нему, ведь я ценю этого игрока и то, чего он достиг в ходе своей карьеры, но это непрофессионально и неуважительно по отношению к клубу.

Ты должен остаться, ты должен показать, что уважаешь других игроков и болельщиков, которые пришли на матч. Ты по-прежнему принадлежишь клубу, ты подписал с ним контракт, ты должен играть за них. Они хотят тебя сохранить, так что нужно хотя бы сидеть на скамейке и ждать конца матча», – сказал Лебеф.

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