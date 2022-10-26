«Реал» предложит Асенсио контракт на три года с повышением зарплаты. Мендеш хочет большего

решил не покидать .

На примере других игроков футболист пришел к выводу, что это не лучшая идея.

По информации Пако Дельгадо, клуб рассматривает возможность продления контракта с испанцем и готов предложить ему соглашение на три сезона с повышением зарплаты. Однако, по сообщениям журналиста, условия не устраивают агента игрока . «Реал» хочет получить ответ до начала чемпионата мира.

Текущее соглашение Асенсио с мадридским клубом действует до конца сезона. В сезоне-2022/23 нападающий отметился двумя забитыми голами и сделал две голевые передачи в 12 матчах. Подробную статистику игрока смотрите здесь.