Уткин рассказал, как Касымов предлагал зарезать жертвенную курицу Кечинову: «Барана в Москве не найти, наверное»

рассказал, что Миржалол Касымов предлагал провести обряд, чтобы помочь Валерию Кечинову.

«В связи с работой священника в ФК перед матчем со «Спартаком», поскольку «Химки» не могут выиграть уже 14 матчей, у меня есть два соображения.

Я человек неверующий, но будь я таковым, я бы тоже удивился, какое может быть дело Господу Богу до ФК «Химки». И эксплуатировать его доброту, отвлекая от других забот, несколько самонадеянно. Отдает обольщением, знаете ли. Но кто я такой, чтоб об этом судить. Я вот историю вам расскажу.

Некогда в «Алании» (чемпионских времен) здорово играл Миржалол Касымов. Из Узбекистана. Он успел еще побыть лидером молодежной сборной СССР; отличный был игрок, без оговорок. Миржалол в силу возраста и заслуг был признанным авторитетом в футбольной диаспоре соотечественников в чемпионате России.

А в играл совсем юный , тоже родом из Ташкента и тоже огромный талант. И очень невезучий. Травмы мучали с молодости, в конце концов Валерий сыграл совсем не так, как мог бы. И вот его мистическое невезение уже обращало на себя внимание.

А я часто бывал тогда во Владикавказе, это были времена, когда, чтоб показать отчет о футбольном матче , на него надо было физически приехать с камерой. Ну, не было в городе приемлемой техники!

И вот Жалол как-то подходит ко мне в одну из поездок и говорит: беспокоит меня Валера. Что-то у него не складывается. Что-то тут нечисто. «Ну, а что ж делать?» – спросил я. Касымов, глядя сквозь меня, серьезно сказал: «Как что? Надо ему кровь пролить».

Не знаю, что происходило с моим лицом. Помню, успел подумать, что если я просто передам это Валере, так это ж, наверное, само по себе подсудное дело. Подстрекательство?..

Миржалол посмотрел мне в растерянные глаза по восемь копеек и продолжил: «Ну, барана, наверное, в Москве не найти. Но хотя бы курицу пусть зарежет. Надо кровь пролить».

Не знаю, проделал это Валерий в итоге или нет. Но я передал. И так или иначе это не помогло», – написал журналист и блогер.