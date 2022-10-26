Детей мобилизованных освободят от платы за занятия в академии «Уфы». Это распоряжение Газизова
Детей мобилизованных освободят от платы за занятия в академии «Уфы».
Дети тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, получат право заниматься в футбольной школе «Уфы» бесплатно, если ранее они посещали занятия на платной основе.
Это распоряжение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.
«Понимая сложившуюся ситуацию, я дал распоряжение подготовить списки ребят, чьи папы были мобилизованы. Если дети занимались в коммерческих группах, мы освободили их от оплаты», – сказал Газизов.
С этого сезона «Уфа» выступает в Первой лиге. Сейчас команда идет на 14-м месте в таблице, набрав 16 очков после 15 туров.
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