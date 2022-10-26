Детей мобилизованных освободят от платы за занятия в академии «Уфы». Это распоряжение Газизова

Теги Первая лига детский футбол Уфа Шамиль Газизов Футбол

Детей мобилизованных освободят от платы за занятия в академии «Уфы».

Дети тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, получат право заниматься в футбольной школе «Уфы» бесплатно, если ранее они посещали занятия на платной основе.

Это распоряжение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Понимая сложившуюся ситуацию, я дал распоряжение подготовить списки ребят, чьи папы были мобилизованы. Если дети занимались в коммерческих группах, мы освободили их от оплаты», – сказал Газизов.

С этого сезона «Уфа» выступает в Первой лиге. Сейчас команда идет на 14-м месте в таблице, набрав 16 очков после 15 туров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные