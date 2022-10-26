Детей мобилизованных освободят от платы за занятия в академии «Уфы». Это распоряжение Газизова

Детей мобилизованных освободят от платы за занятия в академии «Уфы».

Дети тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, получат право заниматься в футбольной школе «Уфы» бесплатно, если ранее они посещали занятия на платной основе.

Это распоряжение генерального директора «Уфы» .

«Понимая сложившуюся ситуацию, я дал распоряжение подготовить списки ребят, чьи папы были мобилизованы. Если дети занимались в коммерческих группах, мы освободили их от оплаты», – сказал Газизов.

С этого сезона «Уфа» выступает в . Сейчас команда идет на 14-м месте в таблице, набрав 16 очков после 15 туров.