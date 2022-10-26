Ковачич о выходе «Челси» в плей-офф ЛЧ: «Мы выложились по максимуму, победа над «Зальцбургом» стала наградой
Матео Ковачич высказался после матча «Челси» с «Зальцбургом» (2:1).
Победа вывела «синих» в 1/8 финала.
«Я очень рад этой победе. Это был трудный матч. Но мы знали, что таким он и окажется. Каждый игрок выполнил свою задачу на поле.
Мы выложились по максимуму, и эта победа стала наградой. Рады, что вышли в следующий раунд», – сказал полузащитник «Челси».
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