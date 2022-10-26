Беллингем про 0:0: «Немногие не пропустили от «Сити» в этом сезоне. «Боруссия» здорово сыграла в обороне»

оценил ничью дортмундской «Боруссии» с (0:0) в чемпионов.

«В обороне мы сыграли очень здорово. Не думаю, что многие команды смогли не пропустить от «Сити» в этом сезоне (только «Копенгаген и «Ливерпуль» – прим. Sports.ru). Так что с этой точки зрения все выглядит многообещающе.

Эта игра показала, что есть моменты, над которыми нам все еще надо работать, но в целом мы рады», – сказал полузащитник .