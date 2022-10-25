У Месси 11 голов в 16 матчах за «ПСЖ» в сезоне. В прошлом сезоне Лео забил 11 мячей за 34 игры

в этом сезоне забил столько же голов, сколько за весь прошлый.

Сегодня нападающий сделал дубль в матче против в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2, второй тайм). Эти голы стали для него 10-м и 11-м в нынешнем сезоне.

Аргентинец достиг этой отметки за 16 матчей. В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов за 34 игры.

На счету Лионеля также 11 результативных передач в этом сезоне. С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.