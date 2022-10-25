Неймар забил 22 гола в 40 играх в ЛЧ за «ПСЖ». В «Барсе» был 21 мяч за 40 матчей
Неймар забил в Лиге чемпионов за «ПСЖ» больше голов, чем за «Барселону».
30-летний бразилец забил в ворота «Маккаби» из «Хайфы в матче 5-го тура группового этапа (6:2, второй тайм).
Таким образом, в 40 матчах за парижан в ЛЧ Неймар забил 22 гола. За «Барселону» он провел в турнире как раз 40 игр и забил 21 гол.
Напомним, Неймар играл за «Барсу» с 2013 по 2017 год, а затем был куплен парижским клубом за 222 миллиона евро.
Подробная статистика выступлений бразильца доступна здесь.
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