Неймар забил 22 гола в 40 играх в ЛЧ за «ПСЖ». В «Барсе» был 21 мяч за 40 матчей

Неймар забил в за больше голов, чем за «Барселону».

30-летний бразилец забил в ворота из «Хайфы в матче 5-го тура группового этапа (6:2, второй тайм).

Таким образом, в 40 матчах за парижан в ЛЧ Неймар забил 22 гола. За «Барселону» он провел в турнире как раз 40 игр и забил 21 гол.

Напомним, Неймар играл за «Барсу» с 2013 по 2017 год, а затем был куплен парижским клубом за 222 миллиона евро.

Подробная статистика выступлений бразильца доступна здесь.