Гари Линекер: «Возвращение Месси в «Барселону» – моя мечта. Огорчает то, как он ушел»

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Экс-форвард «Барселоны» Гари Линекер ждет возвращения Лионеля Месси в команду.

«Я на это надеюсь, это моя мечта. Он мог бы вернуться на год, я бы с удовольствием на него посмотрел. Это было бы нечто особенное.

То, как он покинул команду, огорчает – и меня, как фаната, и его самого», – заявил Линекер.

Месси в качестве свободного агента перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.

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