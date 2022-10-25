Гари Линекер: «Возвращение Месси в «Барселону» – моя мечта. Огорчает то, как он ушел»
Экс-форвард «Барселоны» Гари Линекер ждет возвращения Лионеля Месси в команду.
«Я на это надеюсь, это моя мечта. Он мог бы вернуться на год, я бы с удовольствием на него посмотрел. Это было бы нечто особенное.
То, как он покинул команду, огорчает – и меня, как фаната, и его самого», – заявил Линекер.
Месси в качестве свободного агента перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.
Комментарии