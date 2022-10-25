Бабаев о Федотове: «ЦСКА поддерживает тренерский штаб. Команда еще строится»

ЦСКА доверяет главному тренеру , несмотря на серию неудачных результатов.

Московский клуб не выигрывает 4 матча подряд во всех турнирах, в Мир – 3 ничьих кряду. В таблице армейцы занимают 3-е место, на 10 очков отставая от лидирующего «Зенита».

«В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и еще в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация.

Вчера в СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда еще строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба.

Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но ее строительство – это процесс, и мы в клубе это осознаем.

Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды. И мы продолжим создавать все условия для этого роста», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.