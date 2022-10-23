Тренер ЦСКА Фоменко про 2:2 с «Оренбургом»: «ЦСКА потерял 2 очка. Во 2-м тайме уже мучения были. Кризиса у нас точно нет»
Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал ничью с «Оренбургом» (2:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
Главный тренер армейцев Владимир Федотов пропускал матч из‑за дисквалификации.
– Команда потеряла два очка. В первом тайме мы создали достаточно моментов, можно было уходить на перерыв спокойнее, но подвела реализация. Во втором тайме уже были мучения.
– Что с Набабкиным?
– Синтетическое покрытие травмоопасно, в результате чего он получил повреждение.
– Кто-то еще жаловался на газон?
– Думаю, жаловаться начнут завтра, когда начнут вылазить проблемные места.
– Чего не хватило вашей команде для победы?
– Не хватило забитых мячей. В первом тайме создали достаточно хороших моментов.
– Команда не побеждает уже четыре игры. Это кризис или временное явление?
– Кризиса точно нет. Мы анализируем все матчи. Если посмотреть статистику, то в каждой игре у нас пять-шесть-семь голевых моментов. А когда команда не играет, то и моменты не создает.
– Владимир Федотов давал какие-то наставление перед игрой?
– Мы готовили команду к игре с мыслью победить. Поэтому мы разочарованы результатом, – сказал Фоменко.
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