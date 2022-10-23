Тренер ЦСКА Фоменко про 2:2 с «Оренбургом»: «ЦСКА потерял 2 очка. Во 2-м тайме уже мучения были. Кризиса у нас точно нет»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал ничью с (2:2) в 14-м туре Мир .

Главный тренер армейцев Владимир Федотов пропускал матч из‑за дисквалификации.

– Команда потеряла два очка. В первом тайме мы создали достаточно моментов, можно было уходить на перерыв спокойнее, но подвела реализация. Во втором тайме уже были мучения.

– Что с Набабкиным?

– Синтетическое покрытие травмоопасно, в результате чего он получил повреждение.

– Кто-то еще жаловался на газон?

– Думаю, жаловаться начнут завтра, когда начнут вылазить проблемные места.

– Чего не хватило вашей команде для победы?

– Не хватило забитых мячей. В первом тайме создали достаточно хороших моментов.

– Команда не побеждает уже четыре игры. Это кризис или временное явление?

– Кризиса точно нет. Мы анализируем все матчи. Если посмотреть статистику, то в каждой игре у нас пять-шесть-семь голевых моментов. А когда команда не играет, то и моменты не создает.

– Владимир Федотов давал какие-то наставление перед игрой?

– Мы готовили команду к игре с мыслью победить. Поэтому мы разочарованы результатом, – сказал Фоменко.