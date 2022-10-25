Лаутаро считает, что у «Интера» уже нет шансов на скудетто: «Мы потеряли слишком много важных очков»

считает, что уже потерял шансы на скудетто.

После победы над «Фиорентиной» (4:3) в матче 11-го тура Серии А команда занимает 7-е место в таблице, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего «Наполи» – 7 баллов.

– Чтобы победить, нам пришлось забить четыре гола. Мы трижды пропустили, это слишком много. Но важно, что мы набрали три очка, потому что и так уже много потеряли.

– Скудетто – это по-прежнему цель «Интера»?

– Нет, мы потеряли слишком много важных очков. Сейчас мы думаем только о сокращении отставания, – сказал форвард «Интера», дважды забивший в игре с «Фиорентиной» и сделавший голевую передачу.