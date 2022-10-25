Малком: «Не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ. Победа «Зенита» важнее»

высказался после победы «Зенита» над «Сочи» (7:0) в Мир .

— Такое впечатление, что сегодня команда получала огромное удовольствие все 90 минут просто от того, что все получается. Так ли это?

— Я очень доволен тем, как мы сыграли, очень доволен тем, как мы одержали эту победу и набрали очень важные три очка. Счастлив, что снова смог помочь команде и забил два мяча.

Сейчас нужно передохнуть, перевести дух и настроиться на игру в Краснодаре. Мы всегда думаем о том, что нам нужна только победа.

— Два забитых мяча — какой из них вам понравился больше?

— Думаю, первый, потому что в той атаке мы поддавили соперника, вернули себе мяч, Вендел хорошо нашел меня передачей. Первая попытка не удалась, но со второй я все-таки сумел отличиться. Помог команде, это очень здорово.

Еще раз хочу сказать спасибо всей команде, потому что сегодня каждый отдал все силы на поле, и ребята, которые вышли на замену, тоже показали, что они очень жаждут играть и настроены, заряжены на победу. Этот тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть, который всегда бьется за чемпионство.

— Сейчас вы в тройке лучших бомбардиров чемпионата — у троих футболистов одинаковое количество забитых мячей. Вы сами считаете свои голы? Может, ставите какую-то цель на сезон?

— Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать. Я никогда не был тем, кто забивает очень много. Просто думаю, что в этом сезоне плоды той работы, которую я провожу вне поля, то, как я слежу за питанием, за восстановлением, то, как устроен мой быт — думаю, все это сейчас находит отклики на поле.

Мне очень приятно, что я помогаю команде своими голами, но я не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Если получается забивать — здорово, но для меня всегда важнее победа команды, – сказал хавбек .