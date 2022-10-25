Анчелотти перед ЧМ: «Если не хочешь получить травму – лежи на диване. Боишься – оставайся дома, смотри кино»

Главный тренер высказался об обилии травм в футболе из-за плотного календаря.

«Травмы – часть футбола. Если не хочешь получить травму – лежи на диване. Травму можно получить на тренировке, при столкновении с одноклубником.

На данный момент все хотят тренироваться. Если кто-то скажет мне, что боится [тренироваться], то им нужно оставаться дома, смотреть телесериалы или фильмы, их много.

На мой взгляд, сейчас крайне интенсивный период сезона, матчей слишком много. Мы держимся хорошо, хотя у нас есть несколько выбывших из строя. Так что чемпионат мира пройдет в подходящее время.

Не думаю, что игроки думают о чемпионате мира, пусть они и хотят приехать на турнир здоровыми. Игрок будет на чемпионате мира в форме, если будет показывать стабильную игру за клуб», – сказал .