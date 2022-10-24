Набабкин пропустит около двух недель из-за мышечной травмы

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В ЦСКА сообщили сроки восстановления Кирилла Набабкина. 

Защитник московской команды получил травму в матче против «Оренбурга» в 14-м туре Мир РПЛ (2:2).

«У Кирилла Набабкина мышечное повреждение, по итогам дополнительного обследования сформирован примерный срок восстановления – две недели», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В текущем сезоне Мир РПЛ 36-летний Набабкин провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь

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