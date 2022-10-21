Сергей Семак: «Нобоа – один из самых ярких легионеров в истории российского футбола. «Сочи» находится в пятерке по созданным моментам и ожидаемым очкам»

назвал одним из самых ярких легионеров в истории российского футбола.

– в этом сезоне чередует крупные победы с крупными поражениями и в целом выглядит не так уверенно, как год назад. Как бы вы охарактеризовали ближайшего соперника?

– Очень хорошая, очень опытная команда. Их основные игроки получили возможность отдохнуть и подготовиться к нашему матчу.

Что касается игры, то это команда, которая по количеству создаваемых моментов находится в верхней части турнирной таблицы – думаю, в пятерке, если смотреть по созданным моментам и ожидаемым очкам. Нас ждет очень сложный матч против очень хорошей команды.

Что касается чередования их результатов, то против все команды стараются сыграть свой лучший матч, поэтому нам легко не будет – нужно отталкиваться от своей игры и показывать свой максимум.

– Кристиан Нобоа и в 37 лет – главная звезда «Сочи», один из лучших игроков . Нейтрализовать эквадорца – одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник?

– Футбол – командная игра.

Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана – он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении.

Конечно, качества, которые у него есть – и шикарный удар, и передачи, и видение поля – позволяют ему оставаться на очень высоком уровне, несмотря на возраст, – сказал главный тренер «Зенита».