Сергей Семак: «Нобоа – один из самых ярких легионеров в истории российского футбола. «Сочи» находится в пятерке по созданным моментам и ожидаемым очкам»
Сергей Семак назвал Кристиана Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории российского футбола.
– «Сочи» в этом сезоне чередует крупные победы с крупными поражениями и в целом выглядит не так уверенно, как год назад. Как бы вы охарактеризовали ближайшего соперника?
– Очень хорошая, очень опытная команда. Их основные игроки получили возможность отдохнуть и подготовиться к нашему матчу.
Что касается игры, то это команда, которая по количеству создаваемых моментов находится в верхней части турнирной таблицы – думаю, в пятерке, если смотреть по созданным моментам и ожидаемым очкам. Нас ждет очень сложный матч против очень хорошей команды.
Что касается чередования их результатов, то против «Зенита» все команды стараются сыграть свой лучший матч, поэтому нам легко не будет – нужно отталкиваться от своей игры и показывать свой максимум.
– Кристиан Нобоа и в 37 лет – главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать эквадорца – одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник?
– Футбол – командная игра.
Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана – он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении.
Конечно, качества, которые у него есть – и шикарный удар, и передачи, и видение поля – позволяют ему оставаться на очень высоком уровне, несмотря на возраст, – сказал главный тренер «Зенита».
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